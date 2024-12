Alassio. Ha raccolto in Formula 1 meno di quanto abbia seminato, sebbene in 256 presenze in F1 abbia colto un secondo posto nel mondiale Costruttori nel 1986, totalizzando sei vittorie, otto pole position, 37 podi. Ha compiuto i 70 anni e ha deciso di raccontare la sua storia nelle corse.

Riccardo Patrese ha scelto la penna di Giorgio Terruzzi per scrivere un libro che vale la pena di leggere: F1 backstage, storie di uomini in corsa.

