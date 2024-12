L’Istituto Alberghiero FM Giancardi di Alassio presenta “Assolo Pigato”

Alassio. In collaborazione con il Comune di Ranzo e nell’ambito del progetto “Ranzo Is Wine”, gli studenti dell’Istituto Alberghiero FM Giancardi di Alassio hanno elaborato un menu di Natale dedicato al “principe” dei bianchi della Liguria, il Pigato. Questo menu, denominato “Assolo Pigato”, è stato progettato per valorizzare le eccellenze enogastronomiche della Liguria, includendo ingredienti di alta qualità come l’Olio Dop Riviera Ligure, l’aglio di Vessalico, i carciofi di Albenga e il pescato del Mar Ligure.

Il menu “Assolo Pigato” propone: Gamberi Aromatizzati al Sale della Liguria su Vellutata di Patate Viola con Riduzione al Pigato; Risotto Cremoso al Pigato con Perle di Melograno; Totani su Letto di Carciofi con Coulis di Zabaglione Salato al Pigato e Delizia della Valle Arroscia con Crema Chantilly al Passito di Pigato.

