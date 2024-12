“Musa 2027”, a Savona nasce il nuovo polo museale: biglietteria in piazza, card unica e ticket online

Savona. Nasce a Savona un nuovo polo museale. Avrà una biglietteria unica a Palazzo Gavotti con affaccio su strada, un bookshop e un infopoint; un biglietto cumulativo per i musei civici e non civici, valido per un intero fine settimana (MUSA weekend) e un nuovo sito connesso a un portale per la bigliettazione elettronica. Tutto questo sarà realtà dalla primavera 2025.

Sono alcune delle azioni previste all’interno di ‘MUSA 2027′ che rilancia la rete dei musei savonesi e la inserisce tra le rotte che la città sta tracciando in vista di Savona 2027.

Il progetto è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il sindaco Marco Russo, l’Assessore alla Cultura, Nicoletta Negro, la direttrice dei Musei, Valentina Frascarolo, e i rappresentanti dei Musei Savonesi.

