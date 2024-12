Nuovo codice della nautica: patentino a 16 anni e più tecnologia a bordo. Confartigianato: “Rivoluzione positiva”

Utilizzo delle nuove tecnologie, chiarimenti sull’assistenza in mare e possibilità di ottenere la patente nautica a partire dai 16 anni. Sono solo alcune delle novità introdotte nel nuovo Codice della nautica introdotto nell’ottobre scorso e approfondito questo pomeriggio nella sala “Marino Banci” di Confartigianato in Via Fontevivo. Al pomeriggio di approfondimento hanno partecipato, oltre ad un gran numero di operatori, associazioni e privati, la Capitaneria di Porto, il presidente del settore Nautica di Confartigianato la Spezia Roberto Zampollini, Romolo Busticchi di Assonautica e Marinella Guastini dell’azienda Le Bateau Blanc moderati dal responsabile sindacale delle categorie Nicola Carozza.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com