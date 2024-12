Parcheggi, il consiglio comunale conferma gli aumenti. Casati: “Prezzo fermo da tempo immemore. Servizio navetta esteso sino alle 20”

Sono stati tirati in ballo anche Carl Magee, inventore dei parchimetri, e Oklahoma City, la città che per prima li mise in servizio nel 1935, nella discussione della mozione presentata dalla minoranza consiliare spezzina contro l’aumento delle tariffe della sosta a pagamento avvenuta ieri sera a Palazzo civico. L’atto dell’opposizione è stato presentato per stoppare la cancellazione delle zone verdi a 50 centesimi all’ora e la “promozione” a zone gialle, dove però il costo orario passerà dal 1° gennaio da 0,75 a 1 euro, provvedimenti contenuti in una delibera approvata dalla giunta comunale alla fine del mese di ottobre.

“Anche l’amministrazione sa che si tratta di una scelta impopolare – ha sostenuto il consigliere Pd Marco Raffaelli a inizio dibattito – e infatti hanno tentato di farla passare sottotraccia, all’interno di una delibera che riguarda la cessione in concessione dei parcheggi di interscambio ad Atc Mobilità e parcheggi. Strutture che sono poco utilizzate perché non pubblicizzate e che sono servite dalle navette con orari che non vanno incontro a chi lavora in centro”. Ma Raffelli si è scagliato soprattutto contro quello le modifiche al costo della sosta, quello che ha definito un “colpo di mano dell’amministrazione, tanto che anche in maggioranza c’è chi l’ha scoperto dalla nostra mozione”.

