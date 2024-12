Pievi di Lunigiana: un atlante tra storia, cultura e innovazione multidisciplinare

La Lunigiana si svela come scrigno di tesori architettonici legati alla spiritualità cristiana nella giornata di studio e approfondimento programmata nella Sala Consiliare della Provincia della Spezia questo venerdì 13 dicembre. La giornata è organizzata dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri-Sezione Lunense, dagli Amici di San Caprasio e dall’associazione Apuamater con la presenza dell’Accademia Capellini. Le origini del progetto affondano nelle ricostruzioni dell’ambito territoriale dell’antica diocesi di Luni, tracciate attraverso documenti storici risalenti all’epoca medievale. A partire dagli studi pionieristici dell’Ottocento e dal contributo di storici illustri come Ubaldo Mazzini, Ubaldo Formentini, Geo Pistarino, Eliana Vecchi, Franco Bonatti, Giacomo Franchi e Mariano Lallai, si è delineato un quadro evolutivo che attraversa secoli, terremoti e trasformazioni liturgiche.

Le pievi, spesso trascurate o trasformate nel tempo, sono diventate l’oggetto di indagini che spaziano dall’archeologia alla storia dell’arte, passando per il restauro edilizio e l’analisi strutturale. Gli eventi sismici, in particolare quello devastante del 1920, hanno aggiunto una dimensione tragica ma stimolante, aprendo nuove possibilità per comprendere i comportamenti costruttivi degli edifici e il loro valore identitario. Alla necessità di riparare gli gli edifici, in quel momento si sviluppò la forte volontà di ripristinare l’aspetto antico, in particolar modo Romanico. Da questi iniziali impulsi si avvia il Progetto dell’Atlante dell’Architettura Pievana della Lunigiana, i cui obiettivi vanno oltre la raccolta di elementi utile alla comprensione di questi fatti costruttivi. Occorre infatti, nell’indagare questi fenomeni, porsi altri interrogativi, strettamente connessi: esiste un Romanico lunigianese? Lungo quali strade si mossero I costruttori? Vi sono connessioni con gli assi commerciali che attraversano la Lunigiana nel periodo di edificazione delle pievi?

