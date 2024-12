Poste: appuntamenti di educazione finanziaria in modalità webinar

Dall’ufficio stampa di Poste Italiane

Proseguono per i cittadini della Liguria gli appuntamenti di educazione finanziaria in modalità webinar. Nello specifico giovedì 12 dicembre, alle ore 10:00 verrà trattato il tema “Il risparmio e gli investimenti” e alle 16.30 l’argomento principale sarà “Il passaggio generazionale”. Nel corso dei due appuntamenti verranno prese in esame indicazioni utili su come gestire al meglio risparmi e investimenti e raggiungere così il proprio benessere finanziario e su come pianificare il proprio passaggio generazionale per essere dei “buoni antenati”.

» leggi tutto su www.levantenews.it