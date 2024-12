Privo di sensi nell’ascensore della stazione, uomo portato al pronto soccorso

Hanno chiamato l’ascensore che porta alla stazione centrale della Spezia e al suo interno hanno trovato un uomo privo di sensi. E’ successo questa mattina attorno alle 7 ad alcuni pendolari che, preoccupati, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno aperto la cabina dell’ascensore per liberare il malcapitato.

La persona trovata incosciente è stato identificato come un 42enne di origine straniera, preso in custodia dai volontari della Croce Rossa della Spezia con l’automedica Delta 1 del 118. Dopo le prime cure, l’uomo si è ripreso ma è comunque stato accompagnato al pronto del Sant’Andrea della Spezia per valutare le sue condizioni psicofisiche.

