Regione, Alleanza Verdi Sinistra inizia la battaglia: “Chiederemo consigli straordinari su sanità e trasporti”

Liguria. “Su sanità e trasporti, in particolar modo su ferro, siamo pronti anche a chiedere consigli straordinari perché la situazione non è più sostenibile“. Così la consigliera regionale Selena Candia, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra rieletta dopo un mandato al seguito di Ferruccio Sansa, fissa le priorità del gruppo di opposizione che stamattina ha convocato una conferenza stampa per fare il punto sulla legislatura appena partita.

“La nostra massima attenzione sarà rivolta ai giovani. Il nostro obiettivo è evitare l’emigrazione fuori dalla Liguria di chi è scoraggiato per la mancanza di lavoro di qualità e per la carenza di soluzioni abitative a prezzi sostenibili”, spiega Candia. In cima alla lista poi ci sono sanità e trasporti. “In Liguria sempre più persone non si curano e il personale del servizio sanitario lavora senza pause, mal pagato e in condizioni disastrose. I treni invece sono sempre in ritardo, manca completamente il servizio serale e abbiamo allo stesso tempo le tariffe tra le più care d’Italia”.

