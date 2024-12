Regione, supporto alle famiglie di bimbi in cura all’ospedale Gaslini

Liguria. Via libera della Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche sociali Massimo Nicolò, alla concessione di contributi pari a 158.500 euro per l’accoglienza di nuclei familiari non residenti a Genova, in situazione di disagio socioeconomico, con bambini in cura presso l’Istituto Giannina Gaslini.

Le famiglie che accompagnano i bambini bisognosi di cure si trovano spesso nella necessità di trattenersi nel capoluogo genovese non solo durante il periodo della degenza, ma anche per controlli e terapie riabilitative, il che rende necessario trovare un alloggio temporaneo nell’area limitrofa all’ospedale.

