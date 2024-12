Savona, la Guardia di Finanza dona due defibrillatori di ultima generazione alla Croce Bianca

Savona. Nella giornata di martedì 10 dicembre 2024 presso la Caserma “Damiano Chiesa”, il Comandante Provinciale di Savona, il Colonnello t. ISSMI Aldo Noceti, unitamente ad una rappresentanza di militari del Corpo ha proceduto a donare due defibrillatori automatici di ultima generazione alla Pubblica Assistenza Croce Bianca (Delegazioni di Savona e di Albenga) rappresentate dai rispettivi Presidenti Dott. Giovanni Carlevarino e Dott. Bernardo Ardoino.

Tale evento rappresenta l’epilogo delle iniziative promosse dal Comando Provinciale in occasione delle celebrazioni per il 250° Anniversario di fondazione del Corpo, nel corso delle quali sono state organizzate dalle Fiamme Gialle savonesi diverse iniziative di solidarietà con l’intento di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di dispositivi medici, per la successiva attribuzione ad associazioni senza fini di lucro del territorio che si occupano di assistenza.

