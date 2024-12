Sestri: scooterista all’ospedale. Rapallo: pedone investito

Poco dopo le 18, in via Fascie a Sestri Levante, una ragazza di 17 anni è stata coinvolta con lo scooter in un incidente in cui ha subito alcuni traumi. Soccorsa dai militi della Croce Verde di Sestri e dall’ambulanza “India” con infermiere a bordo. La giovane è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna; le sue condizioni non sono gravi.

Sempre nel pomeriggio a Rapallo nella centrale via della Libertà, è stata investita una persona che attraversava la strada: ha riportato una ferita al cranio; soccorsa dal medico del 118 e dai militi della Croce Bianca è stata trasportata al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo. Sul posto in entrami i casi la polizia municipale per accertare dinamiche e responsabilità.

