Torna la “Camminata dei Babbi Natale”, obiettivo 2mila partecipanti per i bimbi del Gaslini

Genova. Torna anche quest’anno a Genova Camminata dei Babbi Natale a favore del Gaslini organizzata dall’associazione MyTrekking col patrocinio del Comune di Genova. L’appuntamento per l’ottava edizione è domenica 22 dicembre con partenza alle ore 10.30 da piazza De Ferrari. Come avviene già con successo nelle principali città italiane ed europee, anche Genova si colorerà di rosso con più di 1.500 partecipanti attesi con il vestito da Babbo Natale pronti a invadere con gioia ed entusiasmo luoghi più caratteristici del centro cittadino: piazza De Ferrari, via XX Settembre, via Garibaldi, Porto Antico, via San Lorenzo e i caruggi.

“Da anni come amministrazione comunale seguiamo e sosteniamo questa importante iniziativa che coniuga la gioia e il colore del Natale e dello stare insieme con una finalità benefica – dice l’assessora alle Tradizioni Paola Bordilli – chiedo a tutti di partecipare facendo diventare quella del 2024 una edizione da record, che superi le precedenti come partecipazione sfiorando le 2mila iscrizioni. La Camminata dei Babbi Natale è da anni un evento molto partecipato, che anima le strade della nostra città portando con sé non solo lo spirito natalizio, ma anche l’importante missione di sensibilizzare e di raccogliere fondi a favore dell’istituto Giannina Gaslini. Esserci significa esserci anche e soprattutto per i piccoli pazienti”.

