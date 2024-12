Violenza di genere, in un mese 5 gli ammonimenti del Questore per altrettanti episodi tra le mura domestiche

Savona. Nell’ambito della costante attenzione all’attività di prevenzione, realizzata dalla Polizia di Stato di Savona, in particolare al delicato ambito della violenza di genere, nel mese di novembre sono stati emessi 13 Fogli di Via Obbligatori, con divieto di ritorno nel comune dove è stato commesso il fatto.

Tra questi, due donne, autrici in concorso tra loro, di rapine improprie aggravate commesse nel mese di settembre ad Albenga e segnalate dalla Polizia Locale. Rispettivamente per 2 e 4 anni non potranno tornare ad Albenga. Lo scorso 22 novembre, un 28enne cittadino nigeriano è stato arrestato a Savona dalle volanti per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto di armi od oggetti atti a offendere: lo stesso non potrà tornare a Savona per 4 anni.

» leggi tutto su www.ivg.it