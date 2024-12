Volontari al lavoro per allestire il Presepe Vivente di Equi Terme

A Equi Terme sono in pieno fermento i preparativi per l’edizione 2024 del tradizionale Presepe Vivente, una manifestazione che, iniziata 38 anni fa, giunge quest’anno alla trentaquattresima edizione, per continuare ad affascinare visitatori provenienti da mezza Italia. I volontari dell’omonima associazione, in attesa di indossare i panni dei figuranti, sono al lavoro per trasformare il borgo e le sue suggestive grotte in uno scenario unico, capace di far rivivere l’incanto della Natività.

“Siamo in marcia per offrirvi un’esperienza indimenticabile. Vi aspettiamo mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre dalle 20,30 alle 23,30, e venerdì 27 e sabato 28 dicembre dalle 18 alle 21”, annuncia Fabio Furia, presidente dell’Associazione Presepe Vivente di Equi Terme, in veste di ‘profeta natalizio’. I preparativi coinvolgono tutto il paese. Armando Rizzuto, definito ‘acrobata delle stelle’, racconta: “Stiamo preparando le luminarie all’ingresso del paese, mentre le ragazze stanno ultimando gli allestimenti nel centro storico”. Ed Eleonora Milani, vera e propria ‘artigiane di Betlemme’ aggiunge: “Stiamo lavorando all’allestimento del mercato, cuore pulsante del Presepe, dove i visitatori troveranno pastori e mercanti intenti a offrire vin brulè, caldarroste e focaccia calda”. Le fa eco la ‘compagna di viaggio’ Nicole Cini: “Siamo un gruppo di oltre cinquanta volontari che ogni anno si riuniscono per allestire il paese con luminarie, costumi e teli per il Presepe Vivente”.

