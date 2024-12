Andora per la prevenzione alla violenza di genere: “I giovani chiedono di essere ascoltati e credono nella cultura del rispetto”

Andora. “Non perdiamo tempo. Uniti contro la violenza di genere e in ascolto dei ragazzi”. E’ la sintesi del convegno che si è svolto ieri a Palazzo Tagliaferro “Prevenzione alla violenza di genere – Strategie quotidiane” che è divenuto nei fatti un tavolo tecnico visti gli interventi di relatori qualificati, rappresentanti politici delle istituzioni locali, funzionari operanti nelle politiche sociali, docenti, psicologi dello Zonta Club e Forze dell’ordine Polizia locale, Carabinieri, Aeronautica militare che con la loro presenza hanno voluto testimoniare forte sensibilità verso il problema. Obiettivo comune la parola prevenzione.

La psicologa Gabriella Marano, ospite attesa del convegno e consulente della famiglia Cecchettin, ha fatto una analisi puntuale di tutte le tipologie di violenza di genere, fisica, psicologica, economica, di assistenza che coinvolge le donne come i minori e sulle cause di matrice socio culturale e anche famigliare. Ha descritto le caratteristiche degli insospettabili che compiono gesti di violenza estremi contro le loro compagne, anche in contesti sociali non degradati: “Sono uomini e giovani inseriti socialmente, ma con disfunzioni della personalità. Fanno parte di famiglie rispettabili, come il caso Cecchettin ha reso evidente, culturalmente preparate, ma spesso incapaci di creare relazioni d’amore sane” ha detto la Marano, concludendo: “Non perdiamo tempo. Bisogna agire con determinazione e in certi casi togliere la podestà genitoriale: fondamentale è garantire risorse economiche per i servizi sociali che operano in contesti sociali di forte degrado. L’unità di intenti che vedo ad Andora è davvero rara, soprattutto perché qui si è scelto di agire sulla prevenzione che insieme alla protezione e al perseguimento dei colpevoli fanno parte delle azioni da mettere in campo per proteggere le vittime di violenza. Agire per quanto possibile all’origine dei problemi è la giusta scelta”.

