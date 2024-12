Avegno: “A Demoa” porta in scena uno spettacolo ispirato a “Mary Poppins”

Dall’ associazione A demoa

In attesa dello spettacolo “genitori allo sbaraglio” che si terrà nel teatro di Sori il 22 e 23 marzo 2025. L’ associazione A demoa va in scena sabato 14 dicembre alle ore 15.30 presso la palestra della scuola di Avegno, concessa dal Comune, con un piccolo spettacolo per bambini ispirato al film “Mary Poppins”. Non sarebbe però a demoa se non fosse ” con un poco di zucchero per salvare il Natale”. Al termine merenda per tutti offerta dalla Societa San Pietro di Avegno. Ingresso libero.

