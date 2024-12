Avevano derubato un commerciante di gioielli per 250 mila euro, arrestati due ventenni

Genova. Nel novembre 2023 avevano pedinato un commerciante di gioielli e avevano atteso il momento in cui si era allontanato dall’auto per aprirla e derubarlo di borse e valigie contenenti preziosi e contanti dal valore complessivo di circa 250 mila euro.

Oggi sono stati arrestrati dai carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Santa Margherita Ligure per furto aggravato in concorso in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta della procura della Repubblica di Genova.

