BB Competition in evidenza tra Monza Rally Show e Rally della Fettunta

BB Competition ha archiviato gli impegni del fine settimana assecondando le aspettative della vigilia. La scuderia spezzina è stata rappresentata dal copilota Massimo Moriconi al Monza Rally Show, appuntamento che ha puntato i riflettori sull’Autodromo di Monza e che ha visto – tra le vetture protagoniste – la Skoda Fabia Rally2 Evo di Autosole 2.0, esemplare affidato a Nicola Fiore grazie alla collaborazione tra la struttura ligure e la toscana F.C. Competition. Un impegno caratterizzato dall’alternanza di condizioni meteo, con il sabato sera che ha proposto asfalto bagnato ai partecipanti, concluso in ventiquattresima posizione assoluta, al cospetto dei grandi interpreti della categoria Rally2. Grande, la visibilità proposta ai partner, con venticinquemila presenze in autodromo. Il Monza Rally Show è stato trasmesso da oltre cinquanta emittenti in diretta TV o streaming online, per un totale di oltre centodieci strutture, tra TV e i siti, che hanno coperto l’ultimo evento stagionale di questo leggendario tracciato, con un potenziale bacino di spettatori che si è avvicinato al miliardo di spettatori. Da Monza alle province di Firenze e Siena: BB Competition ha garantito ai propri partner continuità di risultato, grazie alla quinta posizione assoluta conquistata da Giuseppe Iacomini. Il pilota spezzino, affiancato da Riccardo Meconi, ha ottenuto conferme in merito all’utilizzo della Subaru Impreza R4, vettura che ha contraddistinto buona parte della sua programmazione. Acuti “di classe” anche per Mariano Mariano, secondo nella “A7” sulla Renault Clio Williams condivisa con la figlia Matilda. Un risultato globale soddisfacente, quello di BB Competition, struttura che sta archiviando una stagione sportiva di respiro nazionale.

