Beverino e Riccò in lutto: muore all’improvviso l’insegnante Federica Mori

Le comunità di Beverino e Riccò del Golfo sono sconvolte per la morte improvvisa di Federica Mori, insegnante di appena 54 anni. La donna, stando alle informazioni raccolte, sarebbe venuta a mancare in seguito a un malore che l’ha colpita questa mattina nella sua abitazione a Cavanella Vara, nel comune di Beverino. Chi era in casa con lei si è accorto che qualcosa non andava e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati l’ambulanza e il 118, ma la 54enne non si è mai ripresa.

La tragica notizia in breve tempo ha raggiunto anche la scuola primaria dell’istituto comprensivo Isa 5 “Falcone-Borsellino” a Riccò del Golfo, dove la donna insegnava e dalla quale era assente da alcuni giorni per malattia.

La morte inaspettata ha lasciato attoniti colleghi e alunni, ragion per cui l’amministrazione comunale di Riccò del Golfo, assieme a Croce rossa, metterà a loro disposizione l’assistenza psicologica. I conoscenti di Federica Mori la ritraggono come una donna attenta, che amava la sua famiglia, le lunghe camminate e lo sport. In ambito professionale era riconosciuta da tutti come un’insegnante straordinaria.

