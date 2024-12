Comunali, Corso (Lega): “Non c’è nessun colpo di mano, dal Pd solo sterili polemiche”

Genova. “Il Viminale ha formalmente chiarito che, a seguito della decadenza del sindaco Marco Bucci, eletto presidente di Regione Liguria, le elezioni amministrative nel Comune di Genova si svolgeranno nella prossima primavera, ossia tra aprile e giugno 2025. Nessuno slittamento della data delle elezioni e, dunque, nessuna manovra e nessuna volontà del centrodestra di piegare le regole e di fare un colpo di mano come sostenuto dal Pd, che anche stavolta non ha perso occasione per fare sterili polemiche perché non ha altri argomenti”.

Così l’assessora comunale Francesca Corso, segretaria provinciale della Lega, ha replicato al suo omologo del Pd Simone D’Angelo dopo il chiarimento sulla data delle elezioni a Genova.

