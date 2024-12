Costa, il neo assessore con la passione del ciclismo punta tutto sulla “comunità” e rinuncia allo stipendio

Genova. “Non abbiamo la bacchetta magica ma in questi mesi possiamo dare vita a processi di comunità, una nostra scommessa è ad esempio far diventare genovesi quelli che in questo momento sono ospiti, sono arrivati qui, e non con contributi a fondo perduto ma aiutandoli a trovare un posto di lavoro, con una visione imprenditoriale dell’intervento sociale”.

Enrico Costa è il nuovo assessore al Sociale (ma anche ai Giovani, alla Famiglia, alla Terza età e alle Disabilità) della giunta Piciocchi, scelto dal vicesindaco reggente sulla base di una competenza maturata in anni nel cosiddetto terzo settore. Presidente del Ceis, centro solidarietà Genova, si è occupato di materie delicate come la gestione dei migranti e il recupero di persone con dipendenze.

» leggi tutto su www.genova24.it