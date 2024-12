Ex scuole di via Roma, “Noi per Ceriale”: un patrimonio che deve diventare un’opportunità di sviluppo

Ceriale. “L’amministrazione comunale con l’approvazione del piano delle alienazioni avvenuta durante l’ultimo consiglio ha ben tracciato la strada per quanto riguarda la ex scuola elementare di via Roma: è decisa a cederla per trasferirvi “palazzo Pesce”, prevedendo la realizzazione di circa 50 alloggi e chiedendo in cambio la sola area che rimarrà libera dopo la demolizione della struttura ed un eventuale conguaglio monetario, conguaglio che sarà determinato in base al valore delle ex scuole rispetto al sedime del palazzo, questo è quanto dichiarato in sede di consiglio comunale”.

Il gruppo “Noi per Ceriale” interviene sulla decisione della maggioranza e prosegue: “Crediamo che una scelta simile sia il solo frutto di voler dimostrare di essere la giunta “del fare”, per far vedere di essere stati in grado di realizzare ciò che gli amministratori prima di loro non sono riusciti a portare a termine, senza considerare che le cose non bisogna farle a tutti i costi perché, se il prezzo da pagare è quello di svendere il paese questo non va bene. Una permuta del genere è veramente riduttiva per Ceriale, la ex scuola di via Roma, che oggi è sicuramente un problema, deve diventare un’opportunità, ma se la trattativa viene gestita in questo modo ci ritroveremo solamente con un nuovo palazzo in centro del paese e nessuna opportunità di sviluppo per Ceriale”.

