Fezzano, l’opposizione chiede di effettuare una perizia sulla pericolosità della strada dopo i lavori nella piazzetta dell’Alloria

La piazzetta in località Alloria a Fezzano ritorna a essere oggetto di una discussione in consiglio comunale a Porto Venere. I consiglieri di opposizione Roberto Farnocchia, Francesca Sacconi, Jacopo Conti e Paolo Negro, infatti, hanno depositato una nuova mozione rivolta all’amministrazione comunale, dopo che con l’ultima interrogazione era emerso che una volta finiti i lavori per la realizzazione dei posteggi, non verrà eliminato nessun stallo dei residenti.

“Conoscendo molto bene le difficoltà di quella strada – affermano oggi i consiglieri di minoranza – ci risulta quasi impossibile che i nuovi posteggi riusciranno a entrare e uscire in quel tratto che ha una careggiata molto stretta e dove è presente anche un passaggio pedonale. Per questo chiediamo al consiglio comunale di impegnare l’amministrazione a rivolgersi agli organi competenti per fare una perizia sulla pericolosità di quel tratto di strada”, concludono Farnocchia, Sacconi, Conti e Negro.

