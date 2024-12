L’allarme della Dia: “Ecco come Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e Camorra si spartiscono il business in Liguria”

Genova. In Liguria le tre principali organizzazioni mafiose esercitano la loro influenza su settori ben determinati ma “il collante del denaro può consentire collaborazioni e convivenze”. È l’allarme lanciato dal colonnello Maurizio Panzironi, capocentro della Direzione investigativa antimafia ligure, in occasione della presentazione del calendario dal tema “Follow the money”.

Gli investigatori liguri hanno notato che Cosa Nostra è inserita nel settore della logistica, la ‘Ndrangheta nel movimento terra, mentre la Camorra nella ristorazione. “Ma non ci sono divisioni blindate – spiega Panzironi – ci possono essere cointeressenze dove c’è il business, dove ci sono i soldi”.

