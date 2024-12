Marassi, lite stradale in via Monticelli: autista Amt aggredita e portata in ospedale

Genova. Un’autista dell’Amt di 48 anni è stata aggredita questa mattina in via Monticelli, nel cuore di Marassi, mentre si trovava ferma sul bus al capolinea.

È successo poco prima delle 10.30. Secondo quanto ricostruito dalla polizia intervenuta sul posto, a scatenare l’aggressione sarebbe una lite per motivi di viabilità. La conducente del bus, in servizio sulla linea 381, non avrebbe consentito alla donna di attraversare la strada. Questa, allora, avrebbe inseguito il mezzo fino al capolinea per poi picchiare l’autista.

