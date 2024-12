Morto per una trombosi appena dimesso dall’ospedale: tre medici condannati

Genova. La giudice del tribunale di Genova Cinzia Macciò ha condannato a sei mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena tre medici dell’unità maxillo-facciale del San Martino di Genova per la morte di Francesco Milano, deceduto il giorno in cui era stato dimesso dall’ospedale.

L’uomo, 81 anni, era stato investito in via Caffa da un autocarro in manovra riportando diversi traumi facciali e al torace. Era stato operato e secondo l’accusa dopo l’intervento i medici non gli avevano prescritto il farmaco antitrombosi che avrebbe potuto evitare l’embolia.

