“Quanto è successo a Calenzano può succedere anche a Panigaglia: il rischio zero non esiste”

“L’impianto è pericoloso non solo per i rischi connessi alla sua natura ma è ancor più pericoloso per il momento storico che stiamo vivendo, momento caratterizzato da numerosi focolai di guerra, anche molto vicini a noi, con conseguenti possibili atti terroristici, e le attività che sono presenti nel nostro Golfo accanto al rigassificatore ne fanno un obiettivo altamente sensibile. Questo rischio, unito agli incidenti come quello di Calenzano o altri avvenuti in giro per il mondo, dimostrano purtroppo che il rischio zero non esiste e che anche qui può succedere”. Lo dice l’associazione Posidonia Porto Venere con una nota che prende le mosse da quanto avvenuto pochi giorni fa in Toscana, l’esplosione all’interno di un deposito che ha provocato cinque morti e oltre venti feriti.

L’associazione, che da tempo chiede la dismissione del rigassificatore di Panigaglia operato da GNL Italia, controllata di Snam, ricorda le parole del presidente Eugenio Giani della Regione Toscana pronunciate subito dopo i tragici fatti di Calenzano. ‘Quel luogo è inappropriato per le funzioni che lì vengono svolte. Capisco che c’è perché quando fu realizzato alla fine degli anni ‘50 si prevedeva lì l’uscita e l’entrata dell’autostrada, era tutta aperta campagna, e si presentava appropriato, ma oggi no’.

