Sabato alla Liberi Tutti presentazione delle collane Sottotraccia e aperitivo di Natale

Sabato 14 dicembre alle ore 18.45 la libreria Liberi Tutti (Via Tommaseo 49, La Spezia) ospita presentazioni delle

collane Sottotraccia. Sottotraccia è un’etichetta editoriale autoprodotta nata nel 2023 allo Studio Traccia, sede del collettivo Mammaiuto, che da 13 anni autoproduce fumetti e che ha ottenuto numerosi riconoscimenti, nel quale lavorano artisti, grafici e illustratori spezzini. Sottotraccia nasce in questo contesto grazie

all’unione tra Mammaiuto e l’esperienza degli artisti dello Studio Traccia, obiettivo essere un luogo accogliente per la narrativa, la poesia e il racconto prevalentemente legati alla nostra provincia. Al momento a catalogo ci sono due libri di poesia, uno di racconti, un piccolo romanzo e un leporello di opere d’arte.

La presentazione sarà seguita da un aperitivo di Natale.

