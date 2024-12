Savona. Incidente stradale, questa mattina (11 dicembre), a Savona. Si è verificato sulla strada di scorrimento, intorno alle 8,30.

Stando a quanto riferito, a scontrarsi per cause in via di accertamento sono stati un furgone ed una moto. Ad avere la peggio, l’uomo di 74 anni alla guida della due ruote, che è caduto a terra riportando ferite ed escoriazioni.

