Gli scaffali rappresentano un elemento fondamentale per qualsiasi negozio, indipendentemente dalla tipologia di merce venduta. La scelta della soluzione giusta, infatti, non solo ottimizza l’organizzazione, ma può fare la differenza nel modo in cui i prodotti vengono percepiti dai clienti, influenzando direttamente le vendite.

Vediamo di esplorare, allora, i fattori chiave da considerare per scegliere scaffali da negozio che siano funzionali e valorizzino al massimo la merce esposta.

» leggi tutto su www.genova24.it