Sesta Godano, nell’agenda di Palazzo civico una festa del fumetto e un evento per valorizzare la rocca del castello

“L’amministrazione del comune di Sesta Godano, negli ultimi anni ha deciso di fare un ‘passo indietro’ per ‘andare avanti’, ha scelto di riscoprire le tradizioni legate al territorio per far conoscere e rivivere il paese. L’idea ha entusiasmato un po’ tutti, è piaciuta ai giovani ma soprattutto agli anziani che attraverso i loro racconti ritornano alla loro gioventù, a quando il nonno ‘bagnava’ le caldarroste con il vino nuovo per scongiurare che questo andasse a male diventando aceto”. Lo racconta Pamela Daneri, consigliere comunale a Sesta Godano con delega al Turismo. “I turisti, sempre più numerosi visto l’incremento delle casa vacanza – prosegue la nota dell’amministratrice -, scelgono di soggiornare nel nostro comune probabilmente perché siamo vicini alle meravigliose Cinque Terre, perché i costi per il pernottamento sono molto inferiori a quelli della riviera ligure, ma soprattutto perché hanno bisogno di pace e tranquillità. Secondo gli ultimi sondaggi fatti dagli esperti del settore turistico, chi soggiorna nei piccoli comuni dell’entroterra vuole conoscere la storia, la cultura e le tradizioni locali, assaporare le nostre prelibatezze enogastronomiche. Per questo motivo sono nate nuove manifestazioni, importanti per l’interesse del paese, per valorizzare i nostri prodotti di nicchia alcuni riconosciuti come Marchi collettivi del comune di Sesta Godano, che garantisce la qualità del prodotto. Visto il grande successo riproporremo manifestazioni quali la Sagra della cipolla dolce di Pignona e Fiera dell’agricoltura, con laboratori di cucina e dibattiti, e stiamo valutando anche di presentare un cocktail preparato con la cipolla; o ancora la Festa del Solstizio. La Valle del Biologico brinda all’estate, con la partecipazione attiva del Biodistretto Val di Vara e delle aziende vinicole del territorio; gli apericena nelle frazioni con degustazione di vini, torte salate, formaggi e salumi dell’alta Val di Vara. E il 14 dicembre si terrà la Festa du porcu, festa del maiale, che vedrà le attività aderenti proporre diverse specialità con carne di maiale”.

La delegata Daneri informa poi della ripartenza, a gennaio, dei laboratori di cucina, degli apericena in vigna in programma ad agosto, e di una serie di iniziative che l’amministrazione ha in progetto di realizzare, quali: “Festa medievale a Godano”, per valorizzare la Rocca del Castello; “Sesta in Lirica” nel centro storico del paese; “Sesta comix”, festa del fumetto; “Festival del libro” con scrittori locali e di livello nazionale. E, sottolinea infine, “le idee e la buona volontà sono sempre ben accette”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com