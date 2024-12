StartTappe arriva a Molassana: aperti il Centro di prossimità e l’Officina della cura

Genova. Sono stati aperti in Piazza Unità d’Italia a Molassana, nel Municipio IV Media Val Bisagno, due nuovi servizi per i Cittadini nell’ambito del progetto StartTappe, nato per creare centri di prossimità ovvero contenitori di servizi in diverse zone della città di Genova allo scopo di favorire un’inclusione lavorativa, avvicinando al mondo del lavoro persone svantaggiate o alla ricerca di lavoro.

L’inaugurazione avvenuta con il presidente di municipio Maurizio Uremassi, l’assessore ai Servizio Sociali del Comune di Genova Lorenza Rosso e l’assessore alla cultura del municipio Angela Villani, ha visto l’apertura del Centro di Prossimità, servizio per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro per favorire l’inclusione lavorativa e sociale di chi ha bisogno, e dell’Officina della Cura, vale a dire quei servizi che si occupano di effettuare lavori su beni pubblici come piccola manutenzione e decoro offerti ai Cittadini.

