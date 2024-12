Studenti a lezione di educazione stradale in Sala Dante

In una Sala Dante gremita di giovani, si è tenuto l’incontro di educazione stradale organizzato dell’Automobile club Italia in collaborazione con l’amministrazione comunale della Spezia, rivolto agli studenti degli istituti superiori. Sono intervenuti l’assessore comunale alla Sicurezza, Giulio Guerri, il direttore dell’Aci La Spezia, Davide Lo Preiato, e, come relatori della parte tecnica,

Andrea Montermini, pilota di Formula uno e collaudatore team Ferrari, Emiliano Cantagallo, campione di cicloturismo e fondatore insieme a Giancarlo Fisichella del “Roma Bike Park”,

Rosario Giordano, giornalista e presentatore, e l’ingegnere Vittoria Jacopini.

L’incontro ha coinvolto i ragazzi delle classi IV e V degli istituti “Einaudi-Chiodi”, “Capellini-Sauro”, liceo scientifico “Pacinotti” e liceo classico “Costa” e ha rappresentato la tappa spezzina del progetto Sara Safe Factor “In strada e in pista vincono le regole”.

