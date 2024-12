Taekwondo, la Columbus Cup premia le scuole genovesi

Genova. Oltre 300 partecipanti da tutta Italia e dall’estero, atleti campioni nazionali e internazionali ed una sede di grande prestigio, che ha ospitato la sua prima gara di taekwondo.

Sono gli ingredienti principali della Columbus Cup, gara di forme e freestyle organizzata dalla Scuola Genova e giunta alla sua trentesima edizione. Per l’occasione l’evento, inserito nel comparto delle iniziative legate a Genova24 capitale europea dello sport, si è svolto nella cornice del nuovo Palasport recentemente restaurato, un contesto che ha dato ulteriore prestigio alla manifestazione. Gli atleti in gara si sono sfidati sia nella specialità forme che nel freestyle, oltre alle categorie del parataekwondo, in grande crescita in Italia e che ha nella Liguria una regione leader a livello nazionale.

