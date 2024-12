Truffe: come riconoscerle e cosa fare. Un convegno ad Aulla

Al via le iscrizioni per il 22° Convegno Teorico-Operativo organizzato dal Comune di Aulla (MS) in collaborazione con l’Associazione Culturale Scuola di Formazione Professionale della Spezia. Venerdì 20 dicembre 2024 il Comune di Aulla, presso la Sala del Consiglio in Comune, per i propri cittadini, metterà infatti “sotto l’albero di Natale” una serata informativa del tutto gratuita e di sicuro interesse, anche perché ha già riscosso molto successo in altri Comuni, ricordiamo il recente tutto esaurito a Santo Stefano di Magra. Il tema, e tocca dire purtroppo, è attualissimo ed è quello delle truffe. Infatti nessuno può sentirsi per così dire “immune” da questo fenomeno. Ogni giorno gli Uffici dei vari Corpi di Polizia sono invasi da denunce e querele per queste azioni criminose e le testate giornalistiche non mancano di evidenziare truffe in danno sia degli anziani e sia dei giovani con le varie truffe online. Ciò che gli organizzatori si prefiggono non è di certo di eliminare il problema delle truffe perché sarebbe quanto meno utopistica come idea, ma sicuramente si prefiggono di contrastare il fenomeno…e come? Dando il maggior numero di informazioni possibili. Ed ecco quindi il programma dell’Evento: apertura della serata alle ore 18:00 da parte del Sindaco Avv. Roberto Valettini, la parola passerà ai relatori Dr. Andrea Prassini Comandante Polizia Locale Bonassola (SP), Vice Comandante Polizia Locale Santo Stefano di Magra (SP) Spec. Diritto Penale, Reati Informatici e Criminologia, Docente Corsi di Preparazione per Concorsi e Docente in numerosi Convegni riservati agli Operatori di Polizia Dr. Stefano Rossi Funzionario della Polizia di Stato in quiescenza presso la Questura della Spezia già formatore Centro Addestramento Polizia di Stato e del Consorzio Comuni Trentini / Polizia Locale Trento; Rosario Izzo Sostituto Commissario della Polizia di Stato in quiescenza già responsabile S.O.S.C. Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica della Spezia che tratteranno: le truffe da quelle online ai “raggiri” per strada ed a casa, brevi cenni normativi, accertamenti da parte delle forze di polizia, analisi di casi pratici supportati da materiale video. A seguire la parola passerà a Dr. Leonardo Moretti Medico Chirurgo Spec. Psichiatria CTU Tribunali Roma, Genova, Massa e La Spezia Formatore Centro Studi Psicopatologia Investigativa e Consulente vari Corpi di Polizia Dr. Giuseppe Ruffolo Medico Chirurgo Spec. Psichiatria Formatore Centro Studi Psicopatologia Investigativa che parleranno di: risvolti psicologici e psichiatrici nelle vittime di truffa; tecniche di analisi del comportamento degli autori di truffe; tecniche di controinformazione delle vittime verso gli autori; Il

Non ultimo, importantissimo evidenziare che la Società SEAL della Spezia metterà gratuitamente a disposizione un BUS che partirà alle 17:00 da Aulla per raggiungere le frazioni di Pallerone, Serricciolo, Olivola, Quercia e quindi rientrare ad Aulla, per agevolare così nel raggiungere il Comune anche chi avesse problemi di trasporto come ad esempio persone anziane che poi saranno riaccompagnate a casa dallo stesso BUS. Le iscrizioni termineranno il 16 dicembre ed i posti sono ad esaurimento in base alla capienza della sala.

