Una cascata di medaglie per la Val di Vara del rafting agli Italiani di Bagni di Lucca

Un altro weekend da incorniciare per il rafting ligure in quel di Bagni di Lucca dove si sono svolte le gare di chiusura del Campionato Italiano di Rafting categoria R4 (4 Atleti a bordo) e Packaraft R1 (1 atleta a bordo), organizzate nel campo gara del fiume Lima a Cevoli e che ha visto sfidarsi nelle due giornate oltre 90 atleti provenienti da tutta Italia con graditi ospiti dal Belgio. Le discipline in gara sono state le più spettacolari come lo slalom del sabato e l’RX della domenica. Ebbene la Val di Vara porta a casa medaglie e soddisfazioni anche da questa trasferta: gli equipaggi brugnatesi presenti con ben otto team e 9 atleti singoli hanno portato incassato 5 ori, 6 argenti, 6 bronzi. Incoronati Campioni Italiani Assoluti Packaraft nelle discipline Slalom e Rx Silva Marco, Rania Hammoude, e Vicecampioni Santucci Laura, Vittoria Bregante, Lorenzini Edoardo, Devoto Alessio. Nel rafting le categorie senior Femminile, under 23 maschile, master e senior mix più volte a podio hanno portato importanti punti per la classifica di coppa Italia che già da qualche anno vede i Liguri fra i primi posti.

Non c’è dubbio che la società brugnatese punta anche quest’anno a entrare tra le prime tre società italiane in Coppa Italia con giusta soddisfazione per il presidente Walter Filattiera per l’ottimo lavoro svolto da parte di tutto il team che oltre a dare frutti per quanto riguarda la parte agonistica di fatto pone il Centrosportavventura Asd in una forte azione di caratterizzazione del territorio. Sono sempre di più le persone che trovano infatti nelle attività fluviali la motivazione per visitare e soggiornare in Val di Vara. Quest’anno il Raduno Nazionale di Kayak Turistico, organizzato dal Centro e giunto alla XXV edizione ha visto una massiccia partecipazione di canoisti con famiglie al seguito che ha fatto contare nei tre giorni oltre mille presenze. Traguardi importanti frutto di passione, lungimiranza e professionalità. Tutto possibile grazie al supporto dell’ente gestore della centrale idroelettrica di Vizzà “Tirreno Power” che garantisce i rilasci programmati dalla convenzione con il Parco di Montemarcello Magra-Vara. Sano agonismo, inclusione e attenzione per il territorio tre punti chiave di una storia di successi che dopo 30 anni è appena iniziata siamo consapevoli che si può fare ancora molto e meglio e questo faremo.