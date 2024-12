Vezzano, ok a regolamento campi elettromagnetici. Flotta: “Normativa nazionale molto permissiva, ma cerchiamo di tutelare salute e paesaggio”

Nella scorsa seduta del Consiglio comunale di Vezzano ligure, a seguito della mancanza di osservazioni dopo il periodo di pubblicazione sull’albo pretorio, stato approvato il “Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi magnetici”, che pertanto entra ufficialmente in vigore. La seduta ha inoltre visto l’approvazione del “Regolamento per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea taxi e autonoleggio con conducente (Ncc)”, che sostituisce il regolamento del 1996 e prevede un riordino e una revisione della disciplina regolamentare nel suo complesso, includendo l’inserimento di regole per il servizio taxi, “nell’ottica di rendere il servizio pubblico in esame più moderno ed adeguato alle nuove realtà cittadine – spiega Palazzo civico -, in modo da migliorarne l’efficienza nei confronti sia dell’utenza residenziale sia di quella proveniente da fuori territorio nel quadro di un trasporto non di linea fluido e organizzato”.

Soddisfazione da parte di Sabrina Flotta, assessore all’Urbanistica e alle Attività produttive del Comune vezzanese. “L’approvazione di questi Regolamenti fa parte di un progetto di revisione di tutti i vecchi regolamenti che interessano l’area Pianificazione e SUAP divenuto indispensabile per la vetustà della maggior parte di essi – commenta Flotta in una nota -. Con l’entrata in vigore del regolamento del piano comunale di organizzazione del sistema delle teleradiocomunicazioni (P.O.S.T.) cerchiamo di tutelare la salute dei nostri cittadini e il nostro paesaggio tramite i mezzi a nostra disposizione vista la nuova normativa nazionale molto permissiva, mentre con l’approvazione del nuovo regolamento Ncc si va a fornire un servizio aggiuntivo sia per i nostri cittadini sia per i turisti; infatti, novità importante è quella di aver previsto una stazione taxi nei pressi di quella ferroviaria di Vezzano Ligure, negli ultimi anni molto frequentata. Inoltre può essere anche un’opportunità di lavoro per i nostri giovani se in possesso delle abilitazioni necessarie. A questo proposito piena disponibilità dell’ufficio Attività produttive di Vezzano Ligure a fornire tutte le informazioni del caso e a cui vanno i miei ringraziamenti per il lavoro svolto”.

L’articolo Vezzano, ok a regolamento campi elettromagnetici. Flotta: “Normativa nazionale molto permissiva, ma cerchiamo di tutelare salute e paesaggio” proviene da Città della Spezia.

