Continua il percorso che vede la città mescolarsi con la suspense del giallo: venerdì 13 dicembre ore 18,00 all’Urban Center di Via Carpenino alla Spezia lo scrittore Alessandro Zannoni ne dialogherà con Susanna Raule, che ha appena dato alla luce l’ultima avventura del commissario Sensi, e Lorenzo Palloni, che ambienta alla Spezia un

movimentatissimo fumetto in cui una apparente strampalata banda di eterogenei detective si mette in azione per risolvere un mistero. “Sia col romanzo di Susanna sia con i disegni di Lorenzo ci troveremo a camminare per le strade di una città reale, fatta di sentimenti e di sfide – spiega la presentazione dell’iniziativa -, una città che, come racconta la sua storia, è il frutto di incredibili e antiche mescolanze, una città attenta e sarcastica che dietro una ruvidezza tutta ligure cela una tenerezza incredibile”.

L’articolo Zannoni, Raule, Palloni: incontro letterario a tre all’insegna del giallo proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com