Zoagli: “Frane e sicurezza, per due ancora nessun intervento”

Da Gian Giacomo Solari, capogruppo consigliare in Zoagli

A causa dell’ondata di maltempo di giovedi 17 ottobre a Zoagli si sono verificate diverse frane, ne vorrei citare principalmente tre nella zona centrale, una in via San Pietro nella cui via transitano parecchie auto, la quale è stata messa in sicurezza tempestivamente e in modo tecnicamente efficace grazie al tempestivo intervento del proprietario del terreno in collaborazione con l’ufficio tecnico del Comune di Zoagli, mentre le altre due frane, una all’inizio di via Solari & Queirolo e l’altra in una via privata di fronte al ‘ex Hotel Le Palme, le quali si trovano ancora allo stato iniziale, senza essere messe in sicurezza con rischio di pericolosità a persone e cose in caso di altre piogge come si evince dalle foto allegate, tra l’altro nella frana di fronte all’ex Hotel in fregio c’è il transito della via Aurelia.

