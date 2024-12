Cowboy lunigianese vince la puntata della Corrida e approda alla finale del 25 dicembre

Un duro e tragico confronto western tra i banditi Sonny e Norton per questioni relative a una rapina che avevano perpetrato insieme: questa la simpatica e originale prova di recitazione fornita da Giuseppe Spinetti, di Casola in Lunigiana, nella puntata di ieri sera de La Corrida, lo storico programma ideato da Corrado e Riccardo Mantoni, ora programma del palinsesto del canale Nove. Immancabile sottofondo musicale dell’esibizione, a cura dell’orchestra diretta dal maestro Leonardo De Amicis, una delle più note musiche scritte da Ennio Morricone per Il buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone. La scenetta, che ha visto il concorrente lunigianese recitare ambo le parti in un immaginario saloon, ha allietato il pubblico, il conduttore Amadeus e l’attore Sergio Friscia, ospite di serata, consentendo a Spinetti di vincere la puntatta guadagnandosi così l’accesso alla finale del 25 dicembre.

