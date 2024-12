Garlenda, parcheggio in zona via Villafranca: mozione del consigliere Tezel per chiedere l’apertura in vista della stagione estiva

Garlenda. “Si è tenuto ieri sera il consiglio comunale di Garlenda con argomenti molto importanti per il paese. La maggioranza ha votato compatta contro la mozione presentata dal Consigliere Comunale Tezel per la realizzazione di un parcheggio ora terminato al rustico in via Villafranca. Sulla mozione hanno votato a favore anche i Consiglieri Comunali Robello de Filippis e Mamentini.

“Accorati gli interventi dei consiglieri di minoranza affinché il comune si faccia da subito promotore per l’acquisizione dell’area che dopo l’asta fallimentare è stata acquisita da una decina di cittadini di Garlenda – scrive il consigliere di minoranza Tezel -. Un’ opera attesa dalla collettività e commercianti della zona specie dopo che il cantiere di costruzione del nuovo ponte sul Lerrone ha cancellato decine di posti auto della zona. La maggioranza ha fortemente sostenuto che non deve essere il comune ad avviare una trattativa con i proprietari per arrivare alla cessione del soprasuolo dell’autorimessa ma bensì i proprietari devono avviare una interlocuzione con il comune. Inoltre, il Sindaco Navone ha indicato che la soluzione del problema parcheggi nella zona verrà inserita nel futuro Piano Urbanistico Comunale”.

» leggi tutto su www.ivg.it