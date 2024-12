Gatto vivo chiuso in una borsa e gettato nella spazzatura: ritrovamento shock a Marassi

Genova. Messo in un sacchetto, poi dentro un borsa e infine buttato nel cassonetto del vetro. Questo il destino ingrato di un gatto morto pochi minuti dopo il suo ritrovamento all’interno di un bidone della spazzatura di Marassi.

La notizia arriva dal Canile Monte Contessa, i cui volontari hanno lanciato un appello sui social: “Questo gatto, maschio castrato, senza microchip, è stato trovato in delle condizioni che vanno oltre ogni immaginazione – hanno scritto in un post – Chiediamo se qualcuno conosca questo gatto, o abbia visto qualcosa di strano. L’animale è stato trovato in tarda mattinata, non sappiamo da quanto fosse all’interno del bidone. Troviamo veramente inaccettabile che quasi nel 2025 delle persone possano compiere atti così disumani”.

» leggi tutto su www.genova24.it