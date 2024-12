La vittoria per 6 a 1 contro il Little Club James ha rilanciato le ambizioni di un Millesimo che punta ai playoff ma che un pensierino a scalzare la Carcarese dalla testa della classifica lo fa. Dopo il ritorno di Simone Guarco, ecco un colpo pesantissimo per l’attacco.

A disposizioni di mister Fabio Macchia ci sarà anche

Il giocatore potrebbe scendere in campo già sabato nell’anticipo contro la Carcarese al Corrent in quello che si prospetta un derby oltre che sentito di altissimo livello.

» leggi tutto su www.ivg.it