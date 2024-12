Il Tar boccia l’ordinanza del ministro Salvini: sciopero di 24 ore anche nei trasporti. I servizi a rischio

Il Tar del Lazio, con decreto monocratico, ha accolto la richiesta dell’Unione Sindacale di Base (Usb) di sospendere l’ordinanza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti firmata dal ministro Salvini il 10 dicembre con cui era stata ordinata la riduzione a quattro ore dello sciopero generale proclamato a partire dalle 21 di questa sera dalla confederazione Usb, per una durata di 24 ore, nei settore dei trasporti. Il tribunale laziale sottolinea “che non emergono, dalla gravata ordinanza, quelle ragioni che, in assenza della segnalazione della predetta Commissione (di garanzia, ndr), possano sorreggere la disposta precettazione”. Per il Tribunale amministrativo “i richiamati disagi discendenti dallo sciopero appaiono riconducibili all’effetto fisiologico proprio di tale forma di astensione dal lavoro, né emergono le motivazioni in base alle quali i disagi eccederebbero tale carattere, tenuto conto della vincolante presenza di fasce orarie di garanzia di pieno servizio”.

