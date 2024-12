Incendio in galleria dopo lo scontro tra un’auto e un camion in A10: deceduto un uomo, diversi feriti e intossicati

San Bartolomeo al Mare. E’ stato trovato privo di vita e ancora all’interno della propria vettura il conducente dell’auto che intorno alle 20.30 di ieri sera si è scontrata frontalmente contro un camion cisterna che trasportava vino. L’incidente è avvenuto all’interno della Galleria Gorleri, nel tratto a doppio senso di marcia dell’A10, tra gli svincoli di San Bartolomeo al Mare e Imperia Est.

Come riporta Riviera24, poco dopo il violento impatto i due mezzi hanno preso fuoco e sono stati avvolti dalle fiamme. Mentre il camionista è riuscito ad allontanarsi, mettendosi in salvo, l’automobilista è rimasto imprigionato nell’abitacolo e non ha avuto scampo. Sia il camion che la vettura sono stati completamenti bruciati.

