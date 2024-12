Liguria. Luci e ombre sul mondo del lavoro in Liguria sulla base degli ultimi dati Istat. Se da una parte il numero dei lavoratori è in aumento, dall’altra questo incremento è alimentato soprattutto dai lavoratori autonomi, i quali molto spesso non hanno tutele, contratti e sicurezze.

Imprenditori, sì, ma anche precari. Spariti, in un anno, novemila lavoratori dipendenti. Per cui il giudizio dei sindacati sull’andamento occupazionale della regione non può che essere totalmente positivo.

» leggi tutto su www.genova24.it