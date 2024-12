“Note di pace, dialoghi e musica per un mondo senza guerra”, convegno e concerto all’Arci di Castelnuovo

Domenica 15 dicembre dalle ore 15 il Circolo Arci di Castelnuovo Magra ospita l’evento “Note di pace, dialoghi e musica per un mondo senza guerra”. Dalle ore 15 alle ore 17.30 convegno con interventi di Lucia Catani della Rete pace e disarmo, Giorgio Consonni, coordinatore campagna obiezione di coscienza, Giancarlo Saccani, portavoce Rete spezzina pace e disarmo, Gianluca Mengozzi, presidente Arci culture solidali, Pietro Lazagna, storico del movimento pacifista, Stefano Sarti, presidente provinciale Legambiente; coordina Francesco Marchese di Arci Liguria. Alle ore 18.00 concerto per la pace con esibizione dei corsi musicali diretti da Gianni Grondacci: laboratorio Nuovo spazio Barontini, Johnny and Moondogs e Laboratorio Abreu. Possibilità di aperitivo e cena con focacce presso il Circolo Arci.

