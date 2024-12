“Nuovi volti, nuove famiglie, nuove culture”: la mostra che racconta l’integrazione a Genova

Genova. Cosa significa oggi essere “genovesi”? A questa domanda risponde la mostra fotografica “Genovesi – Nuovi volti, nuove famiglie, nuove culture”, che verrà inaugurata venerdì 13 dicembre alle 18 nello Spazio Aperto di Palazzo Ducale. Un racconto visivo che esplora il fenomeno dell’integrazione a partire dalle storie quotidiane di famiglie formate da persone provenienti da culture e origini diverse, che vivono e lavorano nella città ligure.

L’idea di questa mostra è di Ciro Abd El, fotografo e videomaker di origini marocchine, che ha voluto raccontare il processo di integrazione in modo originale e diretto. La mostra non si limita a raccontare una storia di migrazione, ma offre una visione concreta di come la diversità etnica e culturale, lungi dall’essere un ostacolo, possa essere un’opportunità di arricchimento reciproco. Attraverso gli scatti, l’autore documenta una nuova realtà sociale, fatta di coppie e famiglie che, nonostante le differenze iniziali, hanno scelto di costruire insieme un futuro comune, superando le difficoltà imposte da pregiudizi e stereotipi.

