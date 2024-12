Ospedale Cairo, la tac sarà trasferita al piano terra: quello interrato non sarà più destinato ad attività sanitarie

Cairo Montenotte. “Asl2 desidera esprimere un sincero ringraziamento al personale che, grazie alla sua preziosa disponibilità e professionalità, ha dato attuazione al piano di recovery predisposto dalla Direzione, consentendo di ripristinare la maggior parte dei servizi dell’Ospedale di Cairo in tempi brevissimi dopo l’alluvione del 26-27 ottobre. La radiologia mobile è stata attivata immediatamente e gli interventi chirurgici programmati sono ripresi in poco più di una settimana”, lo afferma l’Azienda sanitaria in una nota.

“In questi giorni è stato definito un progetto per la nuova collocazione della Tac al piano terra, con un investimento previsto di 2 milioni e 300 mila euro. Sono inoltre in corso valutazioni su ulteriori soluzioni che potrebbero offrire vantaggi logistici e garantire una maggiore integrazione tra i servizi. Il piano -1 non sarà più destinato ad attività sanitarie”, prosegue la nota.

